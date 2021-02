Scontro sul tornante fra una bici e una moto: ciclista 42enne morto sul colpo, ferito il centauro veneziano

SEMONZO (Treviso) - Tragico incidente mortale oggi, 6 febbraio, verso le 12.30 a Semonzo di Borso del Grappa ai confini far le province di Treviso e Vicenza: si sono scontrate una bicicletta e una moto e ha perso la vita il ciclista, Alessio Massaro, un 42enne trevigiano, di Montebelluna. Ferito anche il motociclsta, M.P. un 42enne veneziano di Musile di Piave, che è stato poi recuperato e trasportato in ospedale con l'elicoccorso. Lo schianto sul quarto tornante per salire a Cima Grappa.

Incidente sul Grappa

Lo scontro fra bici e moto sarebbe avvenuto, secondo la ricostruzione dell'incidente, all'altezza di un tornante. Il ciclista stava scendendo dal monte Grappa, mentre il centauro saliva. Uno dei due si sarebbe allargato invadendo la corsia di marcia opposta.



