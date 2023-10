Montebelluna. Incidente mortale: due vittime e 3 feriti. Scontro frontale tra una corriera della Mom e un furgone lungo la Bassanese

MONTEBELLUNA (TREVISO) - Incidente mortale oggi pomeriggio, sabato 14 ottobre, a Montebelluna. Sulla base delle prime informazioni lo schianto è avvenuto attorno alle 15.45 in via Bassanese e ha coinvolto un furgone e una corriera della Mom.

Hanno perso la vita due persone e tre sono rimaste ferite, di cui una in gravi condizioni.

I vigili del fuoco arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dal furgone le tre persone che erano a bordo. Per due di loro il medico del 118 non ha potuto far altro che dichiararne la morte. La terza persona è stata stabilizzata dai sanitari del Suem e trasferita in ospedale. Ferito anche l’autista del bus e uno dei sei passeggeri a bordo, pure loro portati in pronto soccorso. Sul posto la polizia locale. Intervento di soccorso dei vigili del fuoco ancora in corso.

Una delle vittime si chiama Pietro Gallina, 80 anni, ed è deceduto sul colpo, l'altro passeggero del furgone è stato rianimato ma anche per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto uno dei due figli di Gallina e la sorella. Sembra che l'incidente sia stato causato da un sorpasso azzardato.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++