Asolo. Auto contro moto, ennesimo incidente nella Marca. Morto centauro di 48 anni di Altivole

ASOLO - Terribile incidente poco dopo le 15.30 ad Asolo in via Fermi. Un impatto violentissimo tra un'auto e una moto. Ad avere la peggio è stato P.G., 48 anni, residente ad Altivole. Stando alle prime ricostruzioni pare che l'uomo stesse viaggiando in sella alla sua moto e abbia impattato contro una Lancia Y. L'uomo è deceduto sul colpo. Sul posto medico e infermieri del Suem di Crespano del Grappa.



Si tratta già del secondo incidente mortale da inizio mese. Il primo ottobre, a San Zenone degli Ezzelini, un ciclista è stato investito dalla folle corsa in auto di Steve Quintino ed è deceduto sul colpo.



+++notizia in aggiornamento+++