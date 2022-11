Terribile frontale tra un'auto e un camion: muore una donna di 59 anni

SAN ZENONE - Incidente mortale oggi, 16 novembre, alle 12.30 a San Zenone degli Ezzelini. In via Beltramini un'auto si è scontrata contro un camion. A perde la vita una donna, M.P, 59 anni, residente a San Zenone ma originaria di San Daniele del Friuli. La donna alla guida della sua auto, un'Opel Meriva, per cause in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con autoarticolato DAF condotto da un cittadino bosniaco classe 1981. Nel violento impatto, la donna è morta sul colpo, mentre l'autotrasportatore è rimasto illeso. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri di Asolo intervenuti sul posto.