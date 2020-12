Travolto e ucciso da un'auto mentre attraversa la strada, nulla da fare per un pensionato

ARCADE - Gravissimo incidente stradale questa sera, martedì 15 dicembre, ad Arcade dove un pensionato ottantenne è morto dopo essere stato investito mentre attraversava la strada. L'uomo S.F. è stato falciato da un'auto lungo via degli Alpini. Violento l'impatto che lo ha sbalzato a terra dove, nonostante i lunghi tentativi di rianimazione, è spirato poco dopo. L'investitore ha arrestato la marcia circa 150 metri dopo. Sul posto per i rilievi è interventua la polizia locale che ha chiuso il tratto di strada in attesa della rimozione della salma dell'anziano. Le operazioni sono andate avanti per oltre due ore.

