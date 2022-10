Funerale di Alessandro Tabaku, il 21enne morto in un incidente mentre cercava di schivare un cervo

CODOGNE' (TREVISO) - Solo il pianto straziante dei nonni, degli amici e dei conoscenti ha rotto il silenzio all’arrivo della bara bianca in via Piave dove Alessandro Tabaku abitava con i genitori e il fratello. Alessandro morto in un incidente stradale mentre cercava di schivare un cervo nel recarsi al lavoro alla Luxottica. Aveva solo 21 anni. I genitori nel loro composto silenzio e dolore hanno accompagnato nell’ultimo viaggio il loro figlio che avrebbe festeggiato tra pochi giorni la sua laurea. Presenti molti amici anche del liceo Marconi che hanno voluto dare l'ultimo saluto al loro amico assieme alle centinaia di persone presenti che si sono strette attorno alla famiglia.