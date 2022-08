Schianto frontale violentissimo all'alba, Sebastiano morto sul colpo a 22 anni

SA BIAGIO DI CALLALTA - Incidente all'alba di oggi, 20 agosto. Ha perso la vita un ragazzo di 22 anni, Sebastiano Marson residente nella frazione di Sant'Andrea di Barbana.

L'impatto violentissimo alle 2.30 di questa mattina nel Comune di San Biagio di Callalta, ai confini con il territorio di Zenson di Piave, in via Argine. Una Volkswagen Golf guidata dal giovane italiano anno 1999 ha sbattuto frontalmente contro un Fiat Doblò guidato da un ragazzo straniero di un anno più grande. A perdere la vita sul colpo è stato il 22enne, troppo importanti le lesioni riportate. Il giovane alla guida del Doblò si trova invece ricoverato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, in gravi condizioni ma non sembrerebbe in pericolo di vita.

Sul posto i Carabinieri della compagnia di Treviso per i rilievi del caso. Spetterà a loro, comprendere anche le cause dello schianto. Ad intervenire sono stati anche i vigili del fuoco che hanno estratto Marson dalle lamiere della propria auto e anche l'altro ragazzo dal Doblò consegnandolo alle cure dei sanitari.