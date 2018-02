Travolta dall'auto il casco si rompe, â€‹scooterista muore a 49 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALDOBBIADENE - Uno schianto senza possibilità di salvezza per la scooterista, centrata in pieno da una Panda che, proveniente in senso opposto, ha invaso la sua corsia di marcia. Una distrazione dell'automobilista? Pare di sì. L'incidente è costato la vita a, dipendente di una ditta agricola di Quero. Alla guida della Panda c'era invece F.G., 58 anni, di Feltre. Il tragico incidente è accaduto ieri, verso le 13.30, lungo la Feltrina, in località Fener. La ricostruzione del sinistro, fatta dalla Polstrada di Feltre, sembra non lasciare dubbi sulla dinamica anche se, ovviamente, dovranno essere fatti altri accertamenti: veicoli e casco indossato dalla donna saranno sottoposti a perizia.La Panda stava salendo da Treviso con direzione Feltre, quando ha invaso la corsia opposta lungo la quale stava scendendo la cinese a bordo di un piccolo scooter. Stava tornando a Valdobbiadene dopo aver finito il turno di lavoro. L'impatto è stato violento. La povera motociclista è stata caricata sul cofano dell'utilitaria e scaraventata dall'altra parte della carreggiata, finendo nella scarpata che costeggia la linea ferroviaria. Un colpo violento che le ha spaccato in due anche il casco. Sul posto è arrivato l'elicottero del 118. La donna era ancora in vita, ma le sue condizioni sono parse subito critiche. Trasferita al Ca' Foncello di Treviso, è spirata poco dopo.