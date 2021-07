MONTEBELLUNA - Intorno alle 14.10 di oggi - 3 luglio - i vigili del fuoco di Montebelluna sono intervenuti per un Incidente stradale tra due auto - una Punto e una Ford Mondeo - in via Postioma sulla SP102 a Trevignano: una persona è rimasta incastrata, ma cosciente.

Soccorsa, ma consegnata alle cure del Suem.