Scivola in un canalone tra i monti e resta intrappolato, trovato dopo ore

TREVISO - Il Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane, ieri sera attorno alle 20.20, è stato allertato per un uomo caduto in un canale. Uscito per una camminata attorno all'abitato di Maren, il 49enne di Vittorio Veneto (Treviso), non era più rientrato a casa. I familiari, che non avevano sue notizie da mezzogiorno, avevano iniziato a cercarlo, finché ne avevano sentito i richiami provenire da una valletta ripida in mezzo al bosco a cinque minuti a piedi dalle case. Una decina di soccorritori si è portata sul posto e ha individuato il punto da cui l'uomo stava chiamando: mentre stava percorrendo un sentiero, era infatti scivolato ed era caduto da un salto di roccia di 10 metri e poi per altri dieci fermandosi in un terrazzino pietroso.

