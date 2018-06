Seguono i vecchi bolli rossi ancora sul sentiero e finiscono sul precipizio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VITTORIO VENETO - Ieri alle 19 ilè stato allertato dalper unaI due giovani, G.B., 24 anni di(TV), lui e M.D., 24 anni, di(TV) lei, stavano percorrendo lequando hanno, seguendo dei, e hanno iniziato a scendere per un ripido canale sul versante verso il Fadalto, finché non sono più stati in grado di procedere, né tornare indietro.Nove soccorritori si sono portati in quota e, grazie alle coordinate Gps fornite dai due, sono riusciti a rintracciarli, individuando non senza fatica il canale in cui erano bloccati. La squadra li ha quindi raggiunti a quota 1.300, in un punto verticale e scivoloso. Stavano bene, pur essendo scivolati. Dopo averli assicurati, i soccorrirori hanno attrezzato la risalita assai verticale con oltre 300 metri di corde fisse, fino in cresta per poi rientrare con loro alla macchina. L'intervento si è concluso passata mezzanotte.