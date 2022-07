In monopattino travolto da un camion: è gravissimo

SAN VENDEMIANO - In monopattino investito da un camion: il ferito - un 44enne, E. D. L: - è in gravi condizioni. L'incidente è successo oggi, 1° luglio, a San Vendemiano. Erano da poco passate le 16 quando da via Liberazione è partito l'allarme: sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del Suem 118 con ambulanza, automedica ed elisoccorso.

Il conducente del monopattino è stato sbalzato a terra e ha riportato gravi lesioni, tanto da renderne necessario il trasporto in codice rosso a bordo dell'elicottero. Ora è ricoverato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Le cause sono al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi.