Scontro tra un furgone e uno scooter: 36enne in prognosi riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONASTIER -tra un furgoncino e uno scooter alle 13 a, grave F.Z., un 36enne del posto, ricoverato in prognosi riservata. Il 36enne stava tornando a casa dal lavoro in sella al suo scooter Yamaha e stava percorrendo via Lombardia, in senso opposto è arrivato il furgone, condotto da C.A., classe 1972, che avrebbe svoltato a sinistra per entrare nell'area di un distributore, forse non dando la precedenza allo scooter. L'impatto è stato inevitabile. Sul posto la polizia locale, i pompieri e il Suem.