MOGLIANO VENETO (TREVISO) - Investite da un'auto mentre stavano percorrendo via Ronzinella , a Mogliano, in sella a una sola bicicletta. Due ragazzine 15enni, entrambe moglianesi, stavano rientrando nelle rispettive case dopo un pomeriggio trascorso insieme approfittando della bella giornata e della temperatura ancora mite. Erano le 19 quando sono state investite da una Ford Fiesta, condotta da una donna. Ruzzolate a terra malamente, si sono lamentate, una per i forti dolori ad una delle gambe, l'altra probabilmente in preda allo spavento. Nel corso della serata però le condizioni di una delle due si sono aggravate ed è stata trasferita in terapia intensiva.

I soccorsi

L'automobilista, una 80enne di Mestre, ha immediatamente avvertito i soccorsi. Sul posto si sono portati i carabinieri di Treviso oltre ai sanitari del Suem 118. Le due ragazzine sono state ricoverate al Ca' Foncello di Treviso, l'una per sospetta frattura al femore (poi le sue condizioni si sono però aggravate) e l'altra in stato di choc. Per nessuna delle due le condizioni destano preoccupazione. I militari dell'Arma, oltre ad aver disciplinato il traffico hanno proceduto ai rilievi del caso per determinare la dinamica dell'incidente. È stata anche sentita l'automobilista che ha parlato di una manovra improvvisa delle ragazzine e che, per questo, le sarebbe stato impossibile evitarle. Ma sarà compito dei carabinieri accertare quanto successo, mentre si attendono aggiornamenti sulle condizioni di salute delle due ragazze, in particolare di quella più grave.

La viabilità

Al momento dell'incidente via Ronzinella era particolarmente trafficata: la viabilità è stata disciplinata dai militari dell'Arma finchè non si sono conclude le operazioni di soccorso e i rilievi. Quindi il traffico è tornato a scorrere normalmente. Per ora all'automobilista non sono state mosse contestazioni, in attesa che vengano completati i rilievi. A Mogliano gli incidenti di entità più grave sono sempre stati registrati lungo il Terraglio. In via Ronzinella, complice la presenza delle vicine scuole elementari, non manca mai la presenza di volontari e dei vigili urbani che disciplinano il traffico.