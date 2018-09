Venticinquenne a bordo della Mercedes: provoca un incidente e scappa

di Alberto Beltrame

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TREVISO - Ha provocato uncoinvolgendo un'altra vettura, èsenza prestare soccorso ai feriti, ha ingaggiato une, infine, si è schiantato contro un muretto, terminando così la sua corsa notturna. Il tutto mentre era in preda ai fumi di qualche bicchiere di troppo che non gli avevano però suggerito di evitare di mettersi al volante di una potente. A finire nei guai l'altra notte undenunciato dalla Polstrada, impegnata in quel momento in una serie di maxi controlli contro le stragi del sabato sera, per guida in stato di ebbrezza, fuga ed omissione di soccorso. Il 25enne lo scorso fine settimana, dopo la mezzanotte, mentre sfrecciava all'altezza del semaforo di Pino, in Strada Ovest, ha urtato un'altra auto, a bordo della quale c'erano un paio di persone, entrambe uscite malconce dalla vettura. Il 25enne,