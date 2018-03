Schianto all'incrocio della Provinciale: due auto distrutte, un ferito e code

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MASERADA (TREVISO) - Schianto nel pomeriggio a Maserada sul Piave lungo la Provinciale 92, meglio nota come via Piave. L'incidente è avvenuto all'incrocio con via Europa, all'incirca alle ore 18. Sono rimaste coinvolte due auto, probabilmente per una mancata precedenza. Sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco, un'ambulanza del Suem e i carabinieri per fare i rilievi. Uno dei due conducenti è rimasto ferito e portato d'urgenza all'ospedale. Pesanti anche le ripercussioni sulla viabilità.