Schianto contro un camion, due feriti: 91enne è gravissimo

TREVISO - È stato recuperato con l’eliambulanza e portato in gravi condizioni all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso il 91enne rimasto coinvolto nell’incidente avvenuto ieri alle 17.30 a Maserada, all’altezza dello svincolo tra la provinciale 92 e via Papadopoli Nord. Violentissimo l’impatto tra una Opel Mokka e un camion con rimorchio. Le esatte cause sono al vaglio della polizia stradale che ha preso in carico i rilievi. L’auto è stata centrata dal mezzo pesante sul lato sinistro e nella parte anteriore, proprio dove l’anziano maseradese sedeva come passeggero. La Opel ha sbandato violentemente e ha finito la sua corsa fuori strada, intrappolando nell’abitacolo il 91enne e il conducente che lo accompagnava. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco che hanno divelto le lamiere ed estratto i due feriti affidandoli alle cure del Suem.

APPROFONDIMENTI VERONA In moto contro un'auto: morto 29enne, frontale contro un carro...

Se le condizioni del guidatore, nonostante alcune importanti contusioni, non preoccupano, ben più serie sono quelle del pensionato, caricato in elicottero.