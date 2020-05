Camion travolge una bici: ciclista travolto e ucciso a Mareno

MARENO - Schianto mortale questa mattina, giovedì 28 maggio, alle 9.30 a Bocca di Strada di Mareno di Piave, alla rotonda che collega via Conti Agosti a Via Ungaresca Nord. Un camion , per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, ha travolto e ucciso un ciclista, P.L, 63 anni di Vazzola. Sul posto la Polstrada e la polizia locale. Secondo una prima ricostruzione il ciclista stava percorrendo la rotonda dietro a un camion di una ditta di prodotti chimici quando quest'ultimo ha svoltato per immettersi in via Ungaresca Nord, schiacciandolo sotto le ruote.



+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++ Ultimo aggiornamento: 12:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA