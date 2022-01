Mamma e figlioletta di 5 anni investite da un'auto mentre attraversano la strada

PIEVE DI SOLIGO – Mamma e figlioletta di 5 anni investite da un’auto. Entrambe sono rimaste ferite, per fortuna in modo non grave. L’incidente è successo stamattina, 26 gennaio, a Pieve di Soligo in via Conegliano all’incrocio con via delle Acacie. Mamma e piccola sono state colpite proprio all’altezza dell’intersezione da una vettura che stava svoltando. L’impatto è costato una contusione al piede alla bimba. La madre invece ha riportato una contusione toracica. Soccorse sul posto dal Suem 118, sono poi state trasportate all’ospedale di Conegliano con ferite di media gravità. Illeso invece il conducente della vettura. L’esatta dinamica e le cause dell’investimento sono al vaglio della polizia stradale.

