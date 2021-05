Violento schianto sulla provinciale, in ospedale madre e figlia di 3 anni

Frontale tra due auto ieri sera, poco dopo le 22,30, in via Arzeri, la provinciale che collega Cessalto a Salgareda. Tre i feriti, tra cui una bambina di tre anni trasportata al pronto soccorso di Treviso assieme alla madre. Entrambe presentavano ferite di media entità, ma medici e infermieri del Suem arrivati sul posto hanno preferito portarle in ospedale per tutti gli esami del caso. Il terzo ferito, un uomo, è stato invece portato al pronto soccorso di Oderzo, anche lui con ferite non gravi.

L’ALLARME

Le conseguenze dell’incidente potevano essere ben peggiori. Le due auto, ma la dinamica esatta è ancora da ricostruire, si sono scontrate frontalmente: in una viaggiavano madre e figlia, nell’altra l’uomo, un cinquantenne. Proprio la sua auto, per la violenza dell’urto, si è ribaltata. Assieme ai soccorritori del Suem, sono arrivati in pochi minuti anche un mezzo dei vigili del fuoco e una pattuglia della polizia stradale. I vigili hanno dovuto estrarre l’uomo dall’auto. La prima impressione è state che le conseguenze dell’incidente potessero essere ben più gravi. Ma fortunatamente nessuno è risultato in pericolo di vita.

