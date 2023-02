Ragazzo di 27 anni esce di strada in Lancia Y e va a sbattere contro una recinzione: è grave

LORIA - Alle 20 di stasera, 24 febbraio 2023, a Loria , in via Manzolino, un, residente in provincia di Messina, alla guida della propria autovettura Lancia Y è uscito di strada da solo andando a sbattere contro la recinzione di un edificio. Soccorso da personale del 118, in conseguenza dei traumi riportati, il giovane è stato trasportato all'ospedale di Treviso,. Sul posto i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castelfranco Veneto.