Sfasciacarrozze, operaio sale sulla pila di auto che cede e lo travolge

SAN VENDEMIANO - Incidente sul lavoro nello sfasciacarrozze di via Trieste, sulla Cadore Mare, a San Vendemiano. È accaduto stamattina, 22 gennaio: un dipendente dell'azienda, un 35enne, è salito su una pila di auto, che erano accatastate una sull'altra. Ma la pila ha ceduto, travolgendo l'uomo, che è rimasto ferito, fortunatamente in modo non grave. È stato portato all'ospedale di Conegliano.

