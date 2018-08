Tragedia in ditta: operaio 44enne muore schiacciato sotto macchinario

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SALGAREDA -sulquesta mattina, 27 agosto, alle 6.20 all'interno delladi, in via delle industrie. Da quello che si è saputo una persona sarebbe rimastada un, perdendo la vita. La vittima è unche stava lavorando con il macchinario. Si tratta di, spostato, originario ex jugoslavia e residente a Ponte di Piave. Sul posto i vigili del fuoco, il 118, i carabinieri e lo Spisal.