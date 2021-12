Tragedia sul lavoro: muore nella sua officina, trovato agonizzante dal figlio

RESANA - Ancora un incidente sul lavoro in Veneto poche ore dopo la tragedia di Trieste in cui ha perso la vita un 58enne veneziano. La tragedia stavolta nella Marca a Resana: la vittima - un tornitore sessantenne titolare dell'officina - nel tardo pomeriggio di oggi, 17 dicembre, stava lavorando ad un tornio quando è avvenuto l'incidente di cui non si conoscono ancora i dettagli. A trovarlo è stato il figlio che, non vedendolo tornare a casa, era andato a cercarlo. Subito è scattato l'allarme. Due squadre di vigili del fuoco di Castelfranco e Padova sono intervenute in via Piave 48 all'officina "Taccin Giuseppe".

APPROFONDIMENTI TRIESTE Tragedia al porto vecchio: operaio veneziano morto schiacciato da una... SCHIO Cade dal tetto di una villetta in costruzione, a 54 anni perde la... IL CASO Incidenti sul lavoro, ancora 4 morti: due erano "in nero"

La vittima sarebbe appunto il titolare, Giuseppe Taccin, che fra un mese esatto avrebbe compiuto 65 anni.