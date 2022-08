Lavoratore di Contarina cade dall'impianto di Spresiano durante una manutenzione: è grave

SPRESIANO - Incidente questa mattina, 10 agosto, nell'impianto di trattamento del secco non riciclabile di proprietà di Contarina a Spresiano. Il fatto accaduto intorno alle 12.30 quando un lavoratore esperto dell'impianto di 58 anni, in forza all’azienda per la gestione dell’impianto fin dall’anno 2000, è caduto da un'altezza di circa 2,5 metri mentre stava effettuando una manovra di manutenzione odinaria ad un nastro trasportatore.

I soccorsi sono stati tempestivi, grazie all’immediata segnalazione da parte del collega presente al momento dell’accaduto. Il lavoratore ferito ma cosciente è stato trasportato al Ca’ Foncello di Treviso, le sue condizioni sarebbero gravi.

«In questo momento, siamo vicini al nostro collega e alla sua famiglia, con cui siamo già in contatto. Ci auguriamo di poter ricevere a breve buone notizie e confidiamo che possa riprendersi presto», ha dichiarato il direttore Generale di Contarina, Michele Rasera.