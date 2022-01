Si cappotta con l’escavatore e rimane schiacciato: grave un imprenditore trevigiano

Pasiano - Era impegnato nei lavori di pulizia lungo l’argine del fiume Livenza, in aperta campagna, in località Traffe di Pasiano. Assieme al genero aveva appena tagliato della legna quando, per cause in corso di accertamento da parte dei tecnici dello Spisal dell’Azienda sanitaria e dei carabinieri di Sacile, il piccolo escavatore che stava manovrando si è rovesciato, e, nella caduta, gli ha procurato un importante trauma toracico e una grave ferita a una gamba. L’uomo è stato elitrasportato all’ospedale di Udine, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.La vittima dell’infortunio sul laoro è il 77enne Bruno Silvestrini, residente a Fontanelle (Treviso), titolare dell’azienda agricola omonima impegnata nei lavori di pulizia dell’argine del corso d’acqua, che ieri pomeriggio, alle 14.30, si è improvvisamente cappottato con il mezzo che stava manovrando.

L’INFORTUNIO

L’episodio è successo in via Traffe, in una zona campestre. L’anziano era al lavoro con il genero e, da quanto appreso, forse perchè il mezzo si trovava troppo vicino al limite dell’argine dove stavano spostando delle ramaglie, uno dei cingoli sarebbe uscito fuori asse e l’escavatore, nell’affrontare una salita, si è rovesciato. Finendo praticamente addosso al settantasettenne che è rimasto schiacciato dal peso del mezzo da lavoro. Il primo a soccorrerlo è stato proprio il genero che che si trovava a pochi metri di distanza e ha assistito alla scena. Ha avuto la prontezza di prendere un altro mezzo per sollevare l’escavatore e liberare il suocero. Il 77enne ha riportato lo schiacciamento di una gamba, oltre ad un importante trauma toracico.

I SOCCORSI

Sono stati anche allertati in tempo reale i soccorsi. In via Traffe poco dopo sono infatti intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Motta di Livenza, in supporto dei quali è stata inviata una squadra da Pordenone. E a Pasiano, allertati dalla Sores (112) , sono giunti un’ambulanza dall’ospedale Santa Maria degli Angeli Pordenone insieme all’elisoccorso del 118 decollato da Campoformido. Dopo aver ricevuto le prime cure, l’anziano è stato stabilizzato (è stato necessario intubarlo) e quindi elitrasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine dove, dopo esami ed accertamenti medici, è stato ricoverato con prognosi riservata.

Il piccolo escavatore non è stato posto sotto sequestro ma resta comunque a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Alberto Comisso