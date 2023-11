Incidente sul lavoro in un'azienda di surgelati: operaio in condizioni disperate

PIEVE DI SOLIGO - Grave incidente sul lavoro in una ditta di surgelati: operaio in condizioni disperate. L'infortunio - l'ennesimo nella Marca - è avvenuto oggi pomeriggio, poco dopo le 16, all'interno dell'azienda Bocon, a Pieve di Soligo, specializzata nella produzione di surgelati. La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente: in via Montello, sede della ditta, sono arrivate ambulanza, automedica ed elisoccorso del 118, vigili del fuoco, carabinieri e Spisal.

+++Notizia in aggiornamento +++