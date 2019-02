«Mi ammazzo», Jessica, 18 anni, si schianta in auto contro un muro

di Alberto Beltrame

TREVISO/VENEZIA - Avrebbe detto alla cugina di volersi uccidere: è salita sulla Punto e, al termine di un lungo rettilineo, si è schiantata contro il muro in cemento di un'azienda, morendo sul colpo. Jessica Dell'Innocenti aveva 18 anni, faceva la parrucchiera a San Biagio. Pare non avesse la cintura di sicurezza: l'incidente ieri sera a pochi metri dalla Postumia, dietro al centro commerciale di Olmi di San Biagio. Jessica, di origini friulane e in passato residente a lungo a Fossalta di Portogruaro, nel...