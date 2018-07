LEGGI ANCHE

MUSILE DI PIAVE - Poco dopo le 7.30, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Treviso mare aper unLe squadre dei pompieri accorse da Portogruaro, Jesolo e Mestre anche con l’autogru, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto i feriti rimasti incastrati nelle vetture, che sono stati stabilizzati dal personale del suem 118 presente con più ambulanze e l’elisoccorso per essere trasferiti in ospedale. Sul posto i carabinieri per la deviazione del traffico e i rilievi dell’incidente, il personale dell’Anas per il ripristino delle condizioni di sicurezza della strada. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso.