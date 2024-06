Istrana. Incidente fra due auto sulla Postumia: una vola nel fosso. Feriti gravi i conducenti

ISTRANA (TREVISO) - Frontale fra due auto sulla Postumia: i conducenti, feriti, sono rimasti intrappolati fra le lamiere.

All'ospedale sono finiti un ragazzo di 21 anni e un uomo di 50. Una delle vetture è volata nel fosso dopo l'impatto, l'altra era aveva il muso completamente distrutto, tanto che alcuni pezzi di motore si erano staccati.

L'incidente è successo stamattina, 14 giugno, in via Nazario Sauro, a Istrana. Erano da poco passate le 7 quando le due macchine si sono scontrate: un impatto violentissimo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 e i pompieri di Castelfranco. Gli operatori hanno estratto i feriti dai rispettivi abitacoli per poi affidarli alle cure dei paramedici.

Gli automobilisti sono stati stabilizzati sul posto e poi trasferiti in ospedale a Treviso. Fortunatamente nessuno dei due automobilisti è in pericolo di vita. Dei rilievi si è occupata la polizia stradale: gli agenti dovranno accertare l'esatta dinamica e le cause del sinistro. L’intervento dei vigili del fuoco è terminato alle 8:40.