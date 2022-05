MONTEBELLUNA - Un cane, un bel boxer, è stato la causa dell’incidente costato gravi ferite a una donna, soccorsa e trasportata in ospedale.Ieri mattina, alle 5, E.B. 51enne residente a Montebelluna, a bordo di un furgone, stava uscendo dalla ditta dove lavora. Lei seduta nel posto del passeggero, mentre accanto, alla guida, c’era una collega. Una al volante a completare le manovre per l’immissione in Feltrina e l’altra, la passeggera, che è scesa dal furgone per aprire il cancello della ditta, che dà proprio sulla regionale all’altezza del civico 84, poco distante dal centro di Biadene, una frazione di Montebelluna. Il cancello lasciato aperto è stato un invito implicito per il boxer che ha imboccato la via di fuga ed è scappato dal cortile della fabbrica. La 51enne, anche lei proprietaria di un bel cagnone, non ci ha pensato un attimo. Si è precipitata in strada per recuperarlo. Immaginando che, se non l’avesse fatto, la bestiola sarebbe potuta finire investita. Non ha contato che quella sorte era, invece, riservata a lei. La donna, senza pettorina catarifrangente e nell’oscurità che precede l’alba, non è stata vista dal conducente di un camioncino di Contarina, un 50enne di Castelfranco, che stava sopraggiungendo, per iniziare il giro mattutino della raccolta dei rifiuti.

L’IMPATTO

L’impatto è stato inevitabile e la donna è stata investita frontalmente. Lei, a piedi in mezzo alla Feltrina, intenta a recuperare il boxer, non si è accorta del camioncino che stava arrivando. Nemmeno l’addetto di Contarina si è accorto di nulla. Ed è stato proprio quanto ha detto quest’ultimo ai carabinieri della stazione di Montebelluna quando è stato sentito.

È stato lo stesso dipendente di Contarina ad allertare i soccorsi. I sanitari del Suem 118 sono immediatamente intervenuti sul luogo dell’incidente per soccorrere la donna. In un primo momento le condizioni della donna hanno fatto temere il peggio. Poi, è stata trasportata al pronto soccorso del Ca’ Foncello di Treviso e i sanitari hanno definito gravi le sue ferite, si sospetta un trauma vertebrale, ma comunque non in pericolo di vita. Il conducente di Contarina, dai primi rilievi, sembra che andasse ad una velocità inferiore rispetto a quella fissata dal limite previsto per la Feltrina. Adesso, saranno i carabinieri ad accertare la dinamica del sinistro ed eventualmente la Procura della Repubblica a decidere se c’è stata colpa e in capo a chi.

IL COMUNE

L’ex sindaco e ora assessore di Montebelluna, Elzo Severin, commenta: «Quel tratto di strada è pericoloso. Incidenti ne sono successi e sono sicuro che ne succederanno ancora. Purtroppo la strada è stretta ed è difficile pensare di allargarne il sedime. È impossibile ricavare piste ciclopedonali». L’assessore spiega che, anche nel passato, l’amministrazione comunale ha inviato lettere alla Regione, in quanto la Feltrina è in capo all’ente regionale: «Abbiamo prospettato in più occasioni la pericolosità di un’arteria percorsa da migliaia di mezzi al giorno. Oltre alle auto e ai camion, alle volte si aggiungono pure i ciclisti e mi vengono i brividi a vedere come vengono sfiorati dai mezzi pesanti». L’unica soluzione? «Vietare la Feltrina a pedoni e ciclisti» conclude Severin.