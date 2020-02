Scontro tra due auto, divelto l'idrante: tutto il paese resta senz'acqua

FONTANELLE - Due auto si scontrano a Fontanelle in via dei Sali, stasera 13 febbraio. Lo schianto è violento, i due veicoli finiscono entrambi fuori strada abbattendo il guardrail. Una delle auto finisce dritta su une lo stacca dalla sua sede. L'idrante divelto aveva un diametro importante, da 30 centimetri. Dalla condotta è uscito un getto d'acqua tanto abbondante da mettere in crisi la fornitura di acqua potabile a tutto il paese. I tecnici del consorzio Sinistra Piave sono intervenuti per ripristinare la tubazione. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia, oltre al 118 che ha preso in carico le persone ferite nell'incidente.