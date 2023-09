CONEGLIANO (TREVISO) - Conegliano funestata da gravi incidenti stradali. In poco più di un’ora, dalle 20,40 alle 22, se ne sono verificati due. Il più grave ha coinvolto una mamma e un bambino che stavano attraversando la strada e sono stati investiti. Presi in pieno da un’ottantenne a bordo di una Renault Capture. L’incidente si è verificato lungo via Lourdes, alle 20,40, davanti a un bar. La mamma, una trentenne nordafricana, teneva a mano il figlioletto di 6 anni. Abitano proprio in uno dei palazzoni lungo la strada che porta al centro di Conegliano. Hanno attraversato, lontano dalle strisce pedonali, in un punto che non è tanto illuminato, proprio quando sopraggiungeva l’auto condotta dall’ottantenne del posto. L’anziana li ha centrati entrambi. L’urto è stato violento e i due pedoni sono stati sbalzati a qualche metro di distanza.



LA DINAMICA

I conducenti delle auto di passaggio hanno allertato i soccorsi. Sul posto, oltre ai carabinieri della locale stazione, è arrivata l’ambulanza del Suem 118. I sanitari hanno capito immediatamente che le condizioni di entrambi erano molto gravi. Stabilizzati sul posto sono stati immediatamente trasferiti in ospedale dove i sanitari li hanno sottoposti agli esami e alle cure del caso. Politraumatrizzati, la madre nordafricana è in gravi condizioni. Ma a destare le maggiori preoccupazioni è il figlioletto di 6 anni, naturalizzato italiano. Sta lottando tra la vita e la morte per un gravissimo trauma cranico, oltre alle molteplici ferite e fratture riportate. Ieri, verso le 23, è stato trasportato con l’elicottero in ospedale a Padova dove è presente una terapia intensiva pediatrica. Saranno decisive, per lui, le prossime ore. «Non li ho visti, non li ho visti» ha continuato a ripetere l’anziana ai carabinieri che hanno eseguiti i rilievi del caso e hanno già sentito la donna che si trovava al volante della Captur. Saranno i militari dell’Arma a stabilire la dinamica del sinistro per accertare le responsabilità del gravissimo incidente che ha paralizzato la circolazione.



IL SECONDO SCONTRO

Poco più tardi, in via XI Febbraio, una monovolume parcheggiata lungo la strada si è immessa mentre, da dietro, sopraggiungeva una Audi, dicono i testimoni a velocità sostenuta. L’impatto è stato inevitabile e lo schianto è stato talmente forte che è stato sentito anche dalla titolare del bar “La Torre”. A restare ferito, per fortuna in modo lieve, l’autista che è stato trasferito in ospedale dall’automedica subito accorsa sul posto. Il traffico, ancora una volta, è rimasto bloccato in quanto l’incidente si è verificato praticamente tra i due ponti, il ponte della Madonna e il ponte di San Martino. Sul posto ancora i carabinieri. Al termine delle operazioni di soccorso, poco meno di un’ora dopo, la viabilità è tornata a scorrere normalmente.