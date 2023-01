Incidente a Gorgo al Monticano. Perde il controllo dell'auto e finisce contro il guardrail. La macchina dietro la tampona. Donna in ospedale

GORGO AL MONTICANO (TREVISO) - Incidente in via Postumia a Gorgo al Monticano, traffico rallentato. Il tamponamento oggi pomeriggio, 11 gennaio, intorno alle 14.30. La conducente ha perso il controllo dell'auto che è finita contro il guardrail e quella che si trovava subito dietro, senza rispettare la distanza di sicurezza, l'ha centrata. La donna al volante della prima auto, è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Oderzo, le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto oltre al Suem, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i Carabinieri. Disposto un senso unico alternato in via Postumia, il traffico è stato quindi inevitabilmente rallentato ma procede.