Maltempo, annullata la veglia allo stadio in ricordo dei quattro ragazzi morti nell'incidente

GODEGA - E' stata annullata a causa del maltempo la veglia in ricordo dei quattro ragazzi morti nell'incidente a Godega di Sant'Urbano. La cerimonia per Daniele Ortolan, Daniele De Re, Marco Da Re e Xhuliano Kellici era stata organizzata per stasera, giovedì18, alle 20.30 nello stadio di Cordignano e avrebbe dovuto parteciparvi anche il vescovo Corrado Pizziolo. La decisione è stata presa a causa dell'allerta meteo che grava sul Veneto fino a domani sera, venerdì 19 agosto. Questa mattina, nel frattempo, si è celebrato il funerale Xhuliano Kellici.

