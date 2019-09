di Denis Barea

TREVISO - «Non siamo ladri, non ci siamo fermati perché chi guidava aveva bevuto». Jason Granziol, 25 anni, e Edward Cavassa, 20, hanno deciso di rispondere alle domande del gip Angelo Mascolo durante l'udienza di convalida dell'arresto che si è svolta ieri mattina. E hanno raccontato la loro versione dei fatti accaduti alle due del mattino di sabato quando sono finiti in manette dopo la loro folle fuga in auto . Per loro il giudice ha disposto la scarcerazione e la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alle forze dell'ordine. Granziol e Cavassa, entrambi difesi dall'avvocato Fabio Crea, sono due dei tre protagonisti del rocambolesco inseguimento finito con lo speronamento di una vettura della polizia proprio da parte della Golf in cui si trovavano i giovani, guidata dal terzo del gruppo, il 20enne Reyl Battistutti. Per quest'ultimo l'udienza di convalida è stata rinviata dato che si trova ancora ricoverato, in stato di sedazione, all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Tutti sono accusati di lesioni personali e resistenza aggravata a pubblico ufficiale.