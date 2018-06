di Giulio Mondin

LE MANS - Giovedì sera, sessione Q2 della 24 Ore di Le Mans. In pista per ilil pilota di Caerano, uno dei tre driver della scuderi assieme a Roberto Lacorte e al brasiliano Felipe Nasr. All'improvviso la Dallara P217 motorizzata Gibson pare impazzita, diventa ingovernabile nonostante i tentativi di Giorgio di tenerla in pista. Dopo essersi intraversatdel circuito francese.Attimi di paura per le sorti dell'alfiere di Marca, che però una volta fermata la corsa della vettura sul guard-rail fa tirare un sospiro di sollievo a tutti uscendo da solo sulle sue stesse gambe subito dopo il crash. Avviato al centro medico per i controlli di rito, Giorgio ha avuto