Fuga di gas in casa, muore asfissiato, in ospedale due soccorritori

TREVISO - Drammatico incidente domestico giovedì mattina in via Provinciale a Casier dove un uomo di 70 anni, Luigi Pieretto, è deceduto per le conseguenze di una fuga di gas all’interno del suo appartamento.

A rinvenire il corpo sono stati un vicinodi casa e uno dei fratelli della vittima, entrambi trasferiti in via precauzionale al pronto soccorso, pur senza essere rimasti feriti. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri per il recupero della salma.

Ultimo aggiornamento: 15:44

