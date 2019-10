Tir carico di bombole di gas finisce contro colonnina del gas: paura in zona industriale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - Alle 11.20 circa ain via Marmolada singolare incidente per un autoarticolato che trasportava. Il mezzo è fuoriuscito dalla sede stradale ed andato a finire contro una colonnina del gas e una cabina Enel.Allarme e paura per l'autista del camion e per i passanti, ma la situazione è stata sotto controllo dei pompieri subito accorsi: «Restiamo sul posto fino alla completa messa in sicurezza degli impianti danneggiati insieme ai carabinieri» hanno assicurato i vigili del fuoco.