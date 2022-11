Incidente a Gaiarine, perde il controllo dell'auto ed esce di strada: tre feriti, uno grave

FRANCENIGO (TREVISO) - Terribile incidente la notte di Halloween, 31 ottobre, a Francenigo di Gaiarine in via dei Fracassi . Un automobilista ha perso il controllo della sua Opel Corsa ed è finito fuori strada. Il bilancio è di tre feriti. Due di 48 e di 45 anni che sono stati portati in ospedale ad Oderzo e non sono gravi. Il terzo è in condizioni più serie.