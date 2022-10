Si schianta contro un furgone: grave un motociclista trasportato con l'elisoccorso. Feltrina bloccata

MONTEBELLUNA - Schianto tra una moto e un furgone: ferito gravemente il motociclista. L'incidente è successo questa mattina, 5 ottobre, poco prima delle 9 lungo la strada Feltrina a Montebelluna all’altezza di via Bacchieghe. Un 61enne di Paese in sella alla sua Yamaha si è scontrato contro un autocarro Ford transit condotto da un 29enne del Trevigiano. I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre il motociclista è stato assistito dal personale sanitario del Suem, stabilizzato ed elitrasportato in ospedale a Treviso. Il motociclista è in prognosi riservata, ma per ora non sembrerebbe in pericolo di vita. Durante le operazioni di soccorso la strada è rimasta bloccata per circa un’ora. I carabinieri della Radiomobile di Montebelluna hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi.

