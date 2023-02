Frontale tra due auto: muore una giovane di 26 anni, ferita gravemente una 39enne

MARENO DI PIAVE - Continua la scia di sangue sulle strade della Marca. Una giovane di 26 anni è deceduta nel tardo pomeriggio di oggi 11 febbraio, in uno scontro frontale con un'altra vettura, in via Pio X a Mareno di Piave (Treviso). La vittima era da sola alla guida della sua auto, che si è scontrata con l'altra, guidata da una donna di 39 anni, rimasta ferita. La tragedia arriva a poche ore di distanza dallo schianto un Pontebbana in cui ha perso la vita il bimbo di 4 anni.

+++notizia in aggiornamento+++