Accelera guidando contromano per sfuggire ai carabinieri e si schianta

MONTEBELLUNA - In pieno centro a Montebelluna un incidente frontale causato da un uomo che con la sua auto cercava di sfuggire ai carabinieri guidando contromano. Inseguito dalla gazzella dei militari che volevano fermarlo per un normale controllo, è andato a schiantarsi contro un'altra vettura, guidata da una signora che in auto aveva con sé anche una bambina.

Il movimentato e pericoloso episodio si è svolto oggi, venerdì 7 maggio, nel pomeriggio, mentre stava piovendo a dirotto. La'uto inseguita dai carabinieri ha percorso in velocità un tratto di alcune centinaia di metri e poi non ha potuto evitare l'impatto con una vettura che veniva in senso contrario. Dopo l'incidente l'uomo è finito all'ospedale.