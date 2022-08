Frontale contro un'auto: scooterista muore sul colpo, grave la moglie. Sotto choc la 23enne alla guida della Mazda Foto

PEDEROBBA - Ancora una tragedia sulle strade della Marca: oggi pomeriggio, domenica 21 agosto, alle 15.35, nella zona dell'Asolo Golf club in via Valcavasia lungo la Provinciale 26, un'auto - una Mazda serie 5 - guidata da una 23enne del luogo si è schiantata frontalmente contro uno scooter che stava viaggiando verso Possagno, con a bordo il 64enne, M. B., e la moglie di 58 anni.

Violentissimo l'impatto: lo scooter è poi finito nel fossato a lato strada. Ad avere la peggio il 64enne morto sul colpo, mentre la donna è stata trasportata in elicottero a Treviso ed è in condizioni gravi. Sotto choc la giovane alla guida dell'auto, portata anche lei in ospedale per accertamenti.

La tragedia di San Biagio

Solo ieri, sabato 20, la tragedia costata la vita al 22enne Sebastiano Marson a San Biagio di Callalta. Una scia di sangue iniziata con la tragedia della vigilia di Ferragosto a Godega con i 4 amici morti nello schianto della loro Polo.