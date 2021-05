Schianto frontale e carambola fra 3 auto a San Polo: un ferito

TREVISO - Incidente frontale tra due auto intorno alle 17.00 in via Ormelle a San Polo di Piave. C'è stato un ferito - un 45enne di Ormelle, H. S., di origini indiane - preso in cura dal Suem. Sul posto i vigili del fuoco di Conegliano: è rimasta coinvolta lievemente una terza auto senza particolari conseguenze.

PADOVA

Pochi minuti dopo, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Rocco a Padova per un incidente tra un’auto e un furgone: ferita una donna. I pompieri arrivati dalla centrale con il personale di prima partenza, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre la conducente dell’auto è stata presa in cura del personale sanitario del SUEM per essere trasportata in ospedale. Illeso il conducente del mezzo commerciale. Sul posto la polizia locale per la deviazione del traffico e i rilievi del sinistro. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.