Violento incidente frontale: tre giovani feriti. Automobili distutte, una perde il motore

PIEVE DI SOLIGO - Rocambolesco incidente frontale poco dopo le 20 di mercoledì in via Montello a Pieve di Soligo. Due utilitarie, una Fiat Panda e una Volkswagen Golf, si sono scontrate in modo molto violento all'altezza dello svincolo dove sorge Casa Balbi. Tre i giovani rimasti feriti, seppur non in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto quando una delle due auto, proveniente da nord e in fase di svolta a sinistra, è stata centrata dall'altra che procedeva nel senso di marcia opposto. Al vaglio dei carabinieri di Valdobbiadene l'esatta dinamica e le responsabilità dello schianto. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Conegliano e i sanitari del Suem, che hanno preso in carico i tre giovani a bordo dei veicoli, rispettivamente due sulla Fiat e uno sulla Golf. Sono tutti usciti autonomamente dagli abitacoli, ma sono stati trasferiti in media gravità all'ospedale di Montebelluna per accertamenti. Distrutte le due automobili, con la Panda che ha perso il motore e una miriade di detriti sulla carreggata, mentre la Volkswagen è finita nella scarpata a lato strada.

Ultimo aggiornamento: 21:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA