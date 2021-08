Frontale fra due auto: donna di 48 anni muore sul colpo, due feriti

TREVISO - Ancora un incidente mortale in provincia di Treviso in una giornata tragica sulle strade del Nordest. La vittima è una donna friulana di 48 anni, F. S. le iniziali, ed era residente a Brugnera (Pn). Ha perso la vita nello scontro frontale tra due auto successo oggi pomeriggio, 8 agosto, tra Gaiarine e Francenigo. Altre due persone sono rimaste ferite, pare in modo lieve.

L'incidente è avvenuto attorno alle 19, lungo la provinciale 15, in via per Brugnera, all'altezza di un distributore: il traffico è stato interrotto. Sul posto è intervenuto il Suem con auto medica, ambulanza ed elisoccorso. Ma per la donna non c'era più nulla da fare. Accorsi anche i vigili del fuoco e alcune pattuglie dei carabinieri per i rilievi.

Non è ancora stato reso noto il nome della vittima che viaggiava da sola e avrebbe perso il controllo del mezzo.