È di cinque feriti, uno di Oderzo e quattro di Motta tra cui una donna portata all’ospedale dell’Angelo di Mestre in prognosi riservata con fratture agli arti inferiori e alcune complicazioni poi sopraggiunte, il bilancio dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri lungo via Grassaga, a San Donà di Piave. Un frontale tra una Volvo e una Panda a seguito del quale si è temuto per il peggio, tanto è vero che, oltre a due ambulanze dell’ospedale della Città del Piave, è stato fatto intervenire anche l’elisoccorso partito da Mestre.

LA DINAMICA

È accaduto verso le 15 nella frazione di Grassaga, lungo l’omonima via, un’arteria abbastanza stretta della viabilità cittadina. Coinvolte una Volvo Station Wagon, con a bordo la sola conducente, una 28enne di Oderzo, e una Fiat Panda con quattro persone, ovvero la conducente (32 anni), il fratello e i genitori di lei, residenti a Motta di Livenza. Per cause che dovranno essere accertate dalla Polizia locale sandonatese, le due auto si sono scontrate frontalmente; un impatto violento, con la Panda sbalzata addosso al muretto di contenimento del canale Grassaga, rimanendo pericolosamente in bilico. Dato l’allarme, sul posto si sono portati i vigili del fuoco, anche perché le persone della Fiat erano rimaste incastrate tra le lamiere ed i sedili; quindi i sanitari del Suem di San Donà con due ambulanze; considerato che si temevano conseguenze molto più gravi, è stato fatto intervenire l’elisoccorso da Mestre. Le condizioni più gravi sono state riscontrate nella conducente proprio della Fiat Panda, con sospette fratture ai femori. Stabilizzata e portata all’Angelo, è stata poi ricoverata in prognosi riservata per delle complicanze che sarebbero poi emerse, che avrebbero indotto i medici a sottoporla a intervento chirurgico. Le altre quattro persone sono state portate all’ospedale di San Donà, per ferite che non desterebbero preoccupazione.

GLI ACCERTAMENTI

Per i rilievi di legge, indispensabili soprattutto per stabilire le eventuali responsabilità, la Polizia locale, che ha proceduto al sequestro di entrambe le vetture, nel momento in cui sono state evidenziate le condizioni della donna elitrasportata a Mestre. Si tratta del secondo grave incidente verificatosi sulle strade di San Donà. Il 6 maggio due anziani, rispettivamente di 82 e 91 anni, sono stati falciati da una moto mentre stavano attraversando via Unità d’Italia. Al primo, portato a Mestre, sono stati amputati entrambi gli arti inferiori. Ed un altro incidente si è verificato, sempre nel pomeriggio, sulla A4, nella zona del comune di Meolo. Un autocarro si è ribaltato nella corsia di emergenza; intervenuti i pompieri di San Donà e Mestre, praticamente incolume il conducente, disagi al traffico limitati.