TREVISO - Spaventoso incidente frontale tra due auto oggi - 24 gennaio - in via Pietro Sola sullla Spv65 a Zero Branco.

Vigili del fuoco sul posto con il Suem: entrambi i conducenti feriti e trasportati all'ospedale per le cure del caso con ambulanza della Croce rossa. Una delle auto, una Fiat Grande Punto bianca alimentata a gas, è finita nel fossato a bordo strada.

Sul posto i carabinieri di Zero Branco.

Ultimo aggiornamento: 20:22

