Incidente in centro a Follina, l'impatto tra un'auto e una moto. Ferito grave un 17enne

FOLLINA (TREVISO) - Terribile incidente oggi, 24 marzo, intorno alle 13 nel centro di Follina. Lo schianto in via Pallade tra un'auto e una moto. Ad avere la peggio è stato il ragazzo di 17 anni R.J. residente in zona, alla guida della moto da cross che è stato elitrasportato nell'ospedale Ca' Foncello di Treviso con ferite importanti, ricoverato in codice 3. Sul posto, oltre ai sanitari, anche la polizia locale per i rilievi del caso. Ileso il conducente dell'auto.